多伦多市在疫情爆发后为无家可归者提供的临时住处。(CP/Chris Young)

全市首例：加拿大多伦多市的一名无家可归者死于新冠肺炎

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月12日（星期二）18:48
更新 2020年5月12日（星期二）19:53

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多伦多市公共卫生部门说，一名50多岁的男性无家可归者5月8日因患新冠肺炎死亡。这是该市无家可归者收容系统内首个死亡病例，在加拿大全国是第二个。三月份在蒙特利尔市已有一名无家可归者死于新冠肺炎。

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多伦多市政府在疫情爆发后用买下或租下酒店的方式来收留无家可归者，但是这个群体中的感染者仍在不断增加。上个月在这名男子栖身的收容所内曾爆发疫情。有维权团体已向法庭提出起诉，控告市政府没有在各收容所内进行社交距离指导。

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到目前为止，多伦多市的无家可归者收容所中累计出现279起新冠肺炎病例。

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（RCI with CP, Globe and Mail）

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