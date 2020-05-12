加拿大原住民网上音乐会周三开始，可欣赏因纽特人的奇特 “喉唱”

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您听过因纽特人奇特的 “喉唱” 吗？ 从本周三（5月13日）开始，您将能从网上领略到加拿大原住民歌唱家的喉音唱法。

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原住民音乐推广机构 – Musique Nomade 宣布，在 5 月和 6 月期间举办一系列原住民 “迷你” 音乐会，在网上直播，加拿大时下最红的一些原住民艺术家将进行表演，风格包括 folk, pop, indie, hip-hop, électro, chant de gorge（喉唱）。

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因纽特姐妹的 “喉唱”

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5月13日（星期三）下午17点，将有一场因纽特人喉唱配上电子乐的独特音乐会。

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居住在加拿大西北地区的两姐妹 Tiffany Kuliktana Ayalik 和 Kayley Inuksuk Mackay 将通过因纽特人的传统喉唱，向观众们传输西北地区的诗情画意，各位可以在网上欣赏表演直播 ： Diffusion en direct。

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Musique Nomade

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Musique Nomade 是一个非营利组织，宗旨是推广传统风格和当代风格的原住民音乐家和艺术家，支持新人。

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这个组织通过数字媒体为原住民语言和传统音乐的生存做出贡献，而且一直在鼓励跨文化的音乐创作。

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（RCI ）

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