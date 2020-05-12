加拿大对老人提供疫情一次性补贴：每人最多500加元

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加拿大的的老年人将获得联邦政府提供的最高 $500 的一次性补贴，以抵消 COVID-19 疫情给他们带来的额外开支。

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免税而且自动到账

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联邦老年人事务部部长德布·舒尔特（Deb Schulte）星期二表示，已经在领取养老金（OAS）的老年人将有资格一次性获得 300 加元的免税补贴，而有资格获得收入保证补助金（GIS）的老​​年人将多得200加元，就是说补贴最多 500 加元。

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舒尔特说，在疫情期间，老人因处方药的额外配药费、食品送货服务等而有更多支出，这些费用看起来很少，但加在一起就多了。

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另外，已经在 OAS 和 GIS 系统中的老人不需要申请这笔福利，政府将把这笔钱直接打入老人的账户。

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联邦政府表示，直接拨给老人的这笔资金总额将达到 25 亿加元，预计 670 万加拿大老人将能获得这一补贴。

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解决老人院问题

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（ Justin Trudeau）星期二在每日简报会上还表示，疫情给老年人带来了精神上和财务上的严重打击，联邦的补贴是为了减轻他们所承受的压力。

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他还说，COVID-19 疫情暴露出加拿大社会中一些 “令人不安的现实”，其中包括我们在如何照顾老年人。

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他说：

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我们在全国各地的老人长期护理机构和老人院中看到了令人心碎的悲剧：工作过度的员工、缺乏工作人员的老人院、失去了亲人的悲伤家庭 … 老人设施面临着严重挑战。今后几个月中，联邦政府将协助各省找到持久的解决方案。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的老人院在新冠病毒疫情中受打击最大，加拿大 80% 的死亡病例是在老人院中。

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（CBC）

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