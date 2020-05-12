加拿大政府为新冠受害行业大公司提供贷款

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特鲁多自由党联邦政府决定为受COVID-19病毒肺炎疫情灾难性打击的加拿大民航业、旅游业、石油天然气等行业的大公司提供大笔政府贷款，以避免这些行业中年营业额超过3亿加元的大公司企业由于现金周转困难而陷入破产境地的问题。

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加拿大自由党政府总理特鲁多强调这些政府资金不是白给、而是要归还的贷款，而且得到贷款的公司必须满足几个重要条件。

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虽然联邦政府还没有完成这一给大公司企业提供至少6千万加元贷款的救市方案的具体细节，但已经有一些规则是已经明确需要遵守的。

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比如，申请政府贷款的行业不能是已经申请破产保护的公司企业，不能是被判定有逃税行为的公司，不能向公司高管发放过高的薪金，不能回购自己公司的股票或为股东分发红利，必须已经雇佣了大量加拿大员工，必须向政府公开其减少碳排放的环保计划，等等。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党领袖谢尔批评特鲁多政府的这一救市方案对石油和天然气行业来说是杯水车薪，在世界石油价格崩盘和COVID-19病毒肺炎疫情的双重打击下加拿大的石油和天然气行业面临着灾难性局面。

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另一反对党新民主党领袖辛格则强调任何救市方案都应该把重点放在员工身上、而不是公司高管。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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