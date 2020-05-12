加拿大边检官员索要贿赂等事件时有发生

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加拿大边境服务局Canada Border Services Agency（CBSA）官员在执行边检任务时佩枪，有对入境者进行查问、检查手机、检查电脑、搜身、搜查车辆、没收财务、遣返入境者、逮捕嫌疑人等权力。

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2年5百多起指控

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加拿大广播公司报道说，CBSA在过去两年中对至少5百起指控边境服务局官员违法乱纪的事件进行了内部调查。这些违法乱纪事件从滥用权力、参加黑帮团伙、性骚扰、偷盗财务到收受贿赂等范围广泛。

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财物不翼而飞

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比如，加拿大边境服务局一个机构的清洁员在打扫卫生时捡到了一笔9千加元的现金，把钱交给了负责官员；但这一大笔被存进办公室保险箱的现金随后却不翼而飞。而且在这笔现金被盗事件发生前后，同一办公室还发生了一块劳力士表和一个苹果手机不明不白消失的事情。

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加拿大边境服务局没有说明这笔现金是否被找了回来，只是说已经采取了在办公场所加强摄像头监控的防范措施。

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涉嫌收受贿赂

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比如，2018年加拿大边境服务局官员在搜查一位入境者的汽车时发现一张电子转账收据，收据上收钱者是另一位边境服务局官员。随后对该入境者的手机进行了检查，大量电话和短信记录显示该入境者和那位边境服务局官员之间讨论了用钱换取工作签证的事情。

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涉嫌性骚扰

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再比如，一位边境服务局官员被指控利用对入境者进行检查的机会，收集了一些来自菲律宾女性入境者的电话号码；随后打电话给这些女性要求约会。

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害群之马

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加拿大边境服务局发言人Rebecca Purdy表示，CBSA对所有针对边境服务局雇员违法乱纪行为的指控都非常重视，会对收到的指控进行有针对性的内部调查；调查后一旦发现指控属实，会对当事者进行惩处，而且会推出预防性措施。

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加拿大边境服务局提供的数字显示，2018年针对CBSA官员违法乱纪的指控中有255起经过调查后发现确有此事，有81起的调查结论是查无实据，另有10起调查后无法得出结论。2019年的调查结果数字还没有被统计上来。

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代表加拿大边境服务局雇员的工会主席Jean-Pierre Fortin指出，任何大型政府机构内部都会有少数害群之马的问题，但绝大多数CBSA工作人员在奉公守法地努力工作、用高质量的边检工作来保证加拿大边境的安全。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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