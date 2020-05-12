“吃蝙蝠的卖野物的造病毒的”：加拿大著名歌手为自己的网络言论道歉

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加拿大著名歌手布莱恩.亚当斯（Bryan Adams）本星期原定在英国伦敦开演唱会，但因疫情取消。他星期一（5月11日）在Instegram上登出一段弹唱自己的歌曲《锋利如刀》的视频。并配上一段文字说明：

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”今晚本来应该在艾伯特皇家音乐厅演出，但是拜那些f–king吃蝙蝠的、卖野味的和造病毒的贪吃混蛋所赐，整个世界现在都停摆了。我想对他们说的除了’f–king多谢‘以外就是建议他们变成纯素食主义者。”

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这段话在推特等社交媒体上引起的强烈反映。多伦多华裔活动人士吴婷婷（Amy Go）说，这属于种族主义言论，可能引起对加拿大华人的仇恨。她感到震惊，失望和愤怒。她认为，亚当斯身为公众人物和许多人的偶像，说出这样的话是“如此的不负责任和如此、如此、如此、如此的种族主义。”

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阿尔伯塔大学公共卫生法律与政策专家考菲尔德（Tim Caulfield）教授说，亚当斯的这条帖子“愤怒，污名化，引起仇恨，科学上胡扯”。他表示可以理解人们在疫情中的沮丧，但是从一个有影响力的人嘴里说出这种攻击性的话对任何人都没有帮助。

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许多留言的网友还是表达了对他的歌曲的喜爱。动物权益组织PETA发帖支持他对纯素食的提倡，称吃素可以防止下一场大流行病。“创造一个对所有物种更友善、更健康的未来要靠我们大家。”

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亚当斯星期二在Instagram上向“所有受到这条帖子伤害的人”道歉，并表示自己的本意只是想抨击野味市场里对动物的残忍行为并提倡纯素食主义。

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自新冠疫情在加拿大爆发以来，针对亚裔的攻击辱骂事件在温哥华等地有所增加。

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（RCI with CBC News，Liam Britten, Katie Nicholson, CP, Reuters)

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