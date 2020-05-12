大半台湾人赞成和美国加强联系：皮尤研究中心民调

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美国独立智库和民调机构皮尤研究中心的一份报告说，大部分台湾人赞成加强和美国的政治、经济联系，并对中国大陆抱有负面印象。这份报告在星期二（5月12日）发表，但是文中所引用的民意调查是在去年10月16日至11月30日期间所做。当时新冠疫情尚未爆发，台湾各党候选人正在准备总统大选。

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这项民调结果显示，在台湾人当中，68%对美国有好感，85%支持和美国加强经济联系，79%支持和美国加强政治联系。对中国大陆有好感，支持和大陆加强政治联系的台湾人略超过三分之一（35%和36%）。但是支持和大陆加强经济联系的台湾人略超过一半（52%）。

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不同的政治立场，年龄和身份认同也反映在受访人对中国大陆和美国的看法上。总的来说，民进党支持者当中对美国有好感的比例（82%）比国民党支持者更高。

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国民党支持者当中对中国大陆有好感的人占到66%，超过了对美国有好感的人（57%)。不过这两个比例相加的结果似乎显示，至少有五分之一的国民党支持者是既对美国有好感，也对中国大陆有好感。

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从年龄上来看，50岁以下的台湾人对美国更有好感。其中18岁-29岁年龄段和30岁-49岁年龄段的比例分别占73%和70%。这两个年龄段对中国有好感的比例均为30%。但是50岁以上的台湾人有41%对中国大陆有好感。

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皮尤研究中心的报告说，在对美国的印象上，这项民调结果和去年早些时候该中心对亚太六国（菲律宾，韩国，日本，印度，澳大利亚和印尼）的民调结果大致吻合。

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