居家防疫的加拿大青少年最怀念什么？

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因为COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥，加拿大学龄青少年不上学、居家防疫已差不多两个月，他们最怀念正常上学期间的什么呢？

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Angus Reid民意测验公司最近对加拿大全国各地随机抽取的650位10岁到17岁学龄青少年的调查显示，感觉无聊是不上学、居家防疫的加拿大青少年最普遍的感受，71%的青少年使用了这个词汇。

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虽然有57%参加民意测验的加拿大青少年说他们通过网上教育在继续自己的学业，但57%的人表示他们不喜欢网上上课。

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不过只有36%的加拿大青少年说他们期待着早日回学校上课，对回学校上课无可无不可的青少年的比例是38%，另有26%的青少年说他们不想返回学校。

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对于他们居家防疫最想念的是什么这个问题，54%的加拿大青少年的回答是朋友。

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对于他们最担心什么这个问题，29%的加拿大学龄青少年的回答是下个学年也无法上学，27%最担心这个学年无法完成。其次最担心的是家人和父母染疫病倒，比例分别是26%和22%。

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对于在家里如何消磨闲暇时间这个问题，加拿大学龄青少年的回答都与电子产品有关，88%的人说他们看电视剧、电影和视频，74%说他们玩电子游戏，65%说他们与朋友打电话和发短信，58%说他们把时间花在社交媒体上。

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