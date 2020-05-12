昂格拉德成为魁北克省第一位担任党领袖的黑人女性。(CP/Jacques Boissinot)

魁北克省自由党迎来该省有史以来首位黑人女性党领袖

作者 吴薇 |
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发表 2020年5月12日（星期二）18:06

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多米妮克.昂格拉德（Dominique Anglade）成为魁北克省自由党的新领袖。该党有史以来第一次由一位女性担任党魁。她也是魁北克省史上第一位担任党领袖的黑人女性。

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角逐党领袖的竞选因疫情中断。在昂格拉德唯一的竞选对手星期一宣布退出后，她直接获得了任命。

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昂格拉德今年46岁，来自一个海地移民家庭。她的父亲乔治.昂格拉德(Georges Anglade)是一位著名学者，60年代先是去法国求学，然后移民加拿大。他曾参与创建魁北克大学蒙特利尔分校地理系的创建。2010年海地发生大地震时，他与妻子正好在海地首都太子港参加活动，双双遇难。

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昂格拉德先后毕业于蒙特利尔工学院和商学院，从政前在麦肯锡咨询管理公司工作多年。她是魁北克省目前的执政党魁北克未来联盟的第一批党员，但是后来转投魁北克自由党，在2015年当选进入省议会，曾在上一届政府中担任经贸部长。

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魁北克省长勒格（François Legault）星期一在推特上祝贺这位前下属成为反对党领袖，并表示很高兴将有机会和她在议会辩论中交锋。

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（RCI with CBC News， Radio-Canada)

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