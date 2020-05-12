McGill University / PHOTO : OWEN EGAN/MCGILL UNIVERSITY

麦吉尔大学和蒙特利尔大学：今年秋季网上授课

作者 黎黎 |
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发表 2020年5月12日（星期二）12:20
更新 2020年5月12日（星期二）12:24

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魁北克省的两所大学 – 麦吉尔大学 （McGill University）和蒙特利尔大学 （Université de Montréal）宣布，为了保证校园的卫生安全，今年秋季学期的大部分课程将在网上授课。

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麦吉尔大学和蒙特利尔大学都已经通知教职员工和学生，秋季学期的课程基本上将在线上提供。

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疫情给各大学带来挑战

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Covid-19  疫情给所有大学都带来了很大挑战，各大学不得不为网上授课进行一系列快速调整。

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麦吉尔大学在周一给加拿大广播 CBC 的邮件中说，将在秋季学期为所有学生提供更具灵活性的高质量课程。

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麦大还在研究如何组织学生的课外活动，是在线活动还是能举行小型聚会。

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蒙特利尔大学 （Université de Montréal） / L’Université de Montréal

蒙特利尔大学的发言人 Geneviève O’Meara 也在接受采访时表示，可以远程进行的课程将远程提供，不能远程授课的内容，则将在校园内安排一些课程。

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她说，蒙大将在未来几周内与教职员工联系，以确定哪些课程一定需要教授在课堂进行。

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Geneviève O’Meara 表示，蒙大有大约 65,000 名学生，这包括其附属学校 École Polytechnique 和商学院 HEC 的学生。

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蒙特利尔市的康考迪亚大学（Concordia University ）还没决定秋季学期如何上课，但该大学在一份声明中表示，也在考虑在线授课，已经建立了一个工作组来研究这种可能。

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蒙特利尔市的魁北克大学 UQAM 也正在权衡自己的选择。

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（CBC）

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