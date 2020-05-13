出人意料：加拿大今年头三个月的死亡人数低于往年

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加拿大统计局星期三（5月13日）公布的数据显示，今年1月至3月，尽管新冠病毒开始蔓延，但加拿大的死亡人数却低于往年。三个月中共有87186人死亡，比去年同期减少1145人。

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安大略省、新不伦瑞克省、育空地区和努纳武特地区的数据暂缺。在被统计到八省一地区中，只有阿尔伯塔省和BC省的死亡人数有所增加。这和西班牙、法国、英国和美国等国家进入三月份后的死亡人数曲线形成鲜明对比。加拿大的第一个新冠肺炎死亡病例发生在3月8日。到3月底时，全国共有126人死于新冠病毒。

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加拿大统计局和一些公共卫生专家都认为，目前的数据远远不能反映疫情对加拿大死亡率的影响。因为3月份还未到疫情高峰，而且疫情严重的安大略省的数据不在其中。要等到第二个季度的数据出来，并加上对死因、死者年龄和性别的对比分析，才能看出疫情全貌。

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但是他们认为，尽管这个统计不完整，但仍然是个好消息，因为这意味着患其他疾病的加拿大人没有因为疫情被耽误救治，而且各省三月中旬先后开始实施的防疫措施可能在一定程度上减少了其他原因引起的死亡，例如季节性流感和车祸。

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到今天为止，加拿大共有5409人死于新冠病毒肺炎，其中3220人在魁北克省。

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（RCI with CBC News，Valérie Ouellet, Roberto Rocha)

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