加拿大与中国合作人体试验新冠病毒疫苗

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府下属的国家科研理事会星期二证实，将与中国天津市CanSino Biologics公司合作在加拿大进行COVID-19病毒疫苗的人体试验，以加快国际社会研制新冠病毒疫苗的进程。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CanSino Biologics公司已经开始在中国大陆等地区对其研制的COVID-19病毒肺炎疫苗进行临床人体试验。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们认为，在没有群体免疫力的情况下，研制成功安全有效的COVID-19病毒肺炎疫苗是全面恢复社会正常运行的必要条件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在正常情况下，疫苗研制需要一年半左右的时间。到今年4月份为止，世界上已经有5种针对新冠病毒的疫苗进入临床人体早期试验阶段，其中包括中国CanSino Biologics公司研制的名为Ad5-nCoV的新冠病毒疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在获得加拿大卫生部批准的情况下，中国CanSino Biologics公司研制的COVID-19病毒肺炎疫苗在加拿大的临床人体试验将先在大西洋沿岸城市哈利法克斯市的志愿者中进行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Amina Zafar · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada