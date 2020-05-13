加拿大加快为外籍劳工发放工作签证

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为了缓解COVID-19疫情期间造成的加拿大农业和水产品加工行业劳动力短缺的严重问题，加拿大联邦政府决定加快为已经在加拿大的外籍劳工发放工作签证。

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根据这一临时性安排，已经在加拿大的外籍工人可以在等待工作签证期间就开始为加拿大雇主工作。

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正常情况下加拿大联邦政府移民当局发放工作签证需要10个星期的时间，现在加拿大政府移民部打算把这一审批时间缩短到不超过10天。

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加拿大农业中的水果、蔬菜和水产品加工行业每年都需要季节性外籍工人，今年由于世界性泛滥的COVID-19病毒肺炎疫情，包括加拿大在内的许多国家都实行了国际旅行禁令或者是进入本国后必须隔离14天的防疫措施，再加上多数国际航班被取消，这造成外籍劳工无法像往年那样赶在农忙季节前来到加拿大的问题。

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如果能够为已经在加拿大的外籍工人及时发放工作签证，则可以在一定程度上缓解COVID-19疫情下外籍工人短缺的问题。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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