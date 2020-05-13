如何给钞票消毒？加拿大央行支招

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钞票脏，疫情期间一些人尝试着给钞票消毒，加拿大央行-加拿大银行告诫说，给钞票消毒要谨慎，别把钞票给弄得不能用了。

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央行表示，已经对几种家用消毒产品进行了测试。

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央行发言人艾米丽·费隆·克雷格（Amélie Ferron-Craig）说，含漂白剂和酒精的产品会损坏钞票，使钞票别变得无法识别，所以不要使用这些产品。

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一点点水加点皂液，用软布蘸上，擦擦钞票是可以的。

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美国有研究表明，不知被多少人摸过的钞票是病毒病菌 “集中地”，往往带有金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠杆菌、流感病毒、中东呼吸综合征病毒、肝炎病毒等等。

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加拿大塑料钞票的优势

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加拿大近年来逐渐更换了钞票，新钞票为高分子聚合物钞票，也被叫做 “塑料钞票”。

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2017 年，《科学美国人》（Scientific American）发表过一篇文章，文章指出，加拿大的塑料钞票所带病毒和细菌的数量，少于含棉成分高的钞票，如美元。

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不过，无论如何，最卫生的方法，就是不用或少用钞票，用远程支付途径或信用卡付钱。

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（CBC）

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