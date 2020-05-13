新冠病毒让加拿大肉联厂减产、肉价会上升

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加拿大是世界上粮油和肉食产品的大出口国，从家畜饲养、屠宰加工到运送到超市有一整套供应链，正常情况下加拿大人根本不用担心家里冰箱没有肉或超市柜台买不到肉的情况，但COVID-19病毒肺炎是几十年不遇的大传染病，造成的困难局面绝不是正常情况。

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薄弱环节

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COVID-19病毒肺炎疫情暴露出了上述肉食品供应链的最薄弱环节，这就是肉联厂。

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加拿大肉食品屠宰加工行业过去几十年竞争的结果是大量小型屠宰加工肉联厂消失、代之以大型和超大型的肉联厂。比如阿尔伯塔省High River地区一个肉联厂就供应着加拿大全国差不多三分之一的切割包装牛肉。

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猪肉和鸡肉加工行业也已经完成了大型化的进程。

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现在加拿大肉联厂的屠宰程序已是相当机械化和自动化了，但屠宰之后的细化切割和包装却仍然是劳动密集型程序，是人挨人的工作环境。结果是COVID-19这种高度传染性的病毒很容易在这种工作环境中导致疫情的迅速扩散。

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疫情集中爆发

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过去几个星期加拿大已经有好几个肉联厂由于COVID-19病毒肺炎的集中爆发而被迫停产。仅阿尔伯塔High River地区Cargill公司的一个肉联厂就有940名工人新冠病毒检测阳性，其中两名工人死于新冠病毒肺炎。

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美国几个大型肉联厂也由于COVID-19病毒肺炎疫情的集中爆发而被迫停产。由于加拿大和美国的肉联厂产品经常互通有无，两国间的肉食品供应已经相当的一体化。

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肉价可能上升

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虽然还不能说加拿大的肉食品供应链已经被COVID-19病毒肺炎疫情打垮，但受到严重损害却是实际情况。

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专家们认为，加拿大超市的肉食品柜台会继续有肉食品出售，虽然肉价还没有明显上升，但如果肉联厂新冠病毒疫情继续下去，则加拿大超市零售肉价会出现比较明显的上升；至于上升的幅度会有多大专家们没有共识。

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RCI with Tony Seskus · CBC News

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