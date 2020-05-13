疫情扰乱竹子运输：卡尔加里动物园要把大熊猫提前送回中国

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疫情导致竹子的运输中断，卡尔加里动物园（Calgary Zoo）将提前两年把两只大熊猫运回中国。

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中国大熊猫二顺和大毛是在2018年从多伦多市迁居卡尔加里的，根据中加协议，这两只大熊猫本应在卡尔加里待到 2023年。

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疫情扰乱竹子运输

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卡尔加里动物园总裁兼首席执行官克莱门特·兰提埃（ClémentLanthier）告诉加拿大广播公司 CBC，疫情扰乱了中加之间的直飞航班，从而扰乱了竹子运输。

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他说：

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动物园的工作人员一直在努力找到竹子来养活大熊猫，但压力太大了，你能想象好几天动物园没竹子吗？ 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里动物园已经向加拿大政府和中国政府提出要求，希望尽快获得许可，把大熊猫迅速运回中国。

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大熊猫很挑食

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卡尔加里动物园一直从中国四川直接空运 9 种新鲜的竹子，这些竹子都是在四川砍伐的，运输过程不超过 48 小时，以保证新鲜，每周有两个商业航班把竹子运往卡尔加里。

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克莱门特·兰提埃表示，疫情扰乱了运输，收到的竹子数量减少，而且质量下降，而成年大熊猫每天要吃掉大约 40 公斤竹子。

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他说：

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大熊猫基本上只吃竹子，而且是新鲜的竹子，如果竹子的来源地变了，或者竹子太干，大熊猫都不会吃，动物园需要每周收到两批鲜竹。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，动物园还担心是否会出现第二波 COVID-19 疫情。

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二顺和大毛

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中国和加拿大之间签有一个协议，大熊猫二顺和大毛在 2014 年抵达多伦多，在多伦多生下双胞胎 – 加盼盼和加悦悦，之后全家在 2018 年迁居卡尔加里。

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加盼盼和加悦悦已经提前回国，二顺和大毛原应在卡尔加里待到 2023年。

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卡尔加里动物园设置了一个平台 PandaCam，让大家在网上跟二顺和大毛告别。

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（CBC）

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