秋后算账：加拿大政府将查处冒领救济金的人

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在加拿大联邦政府4月份推出COVID-19病毒肺炎疫情打工者救济金项目后，几百万人已经向负责这一救济金项目的国税局申请领取了每月2千加元的现金补助。

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加拿大政府虽然知道这里面有些人是不符合条件的冒领者，但认为目前的重点是先把钱发出去以帮助那些因为新冠病毒疫情而失去工作急需救济的打工者，核查冒领救济金的工作可以推迟到以后进行。

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有加拿大国税局的雇员告诉加拿大广播公司记者说，每天都会见到不合乎条件的人在申请领取COVID-19病毒肺炎疫情救济金，但来自上头的指示是照发不误。

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加拿大国民邮报星期二引用未透露姓名的消息人士的话说，有20万申请者被怀疑是在冒领COVID-19病毒肺炎救济金。

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在回答保守党议员有关政府是否不管冒领救济金的问题时，加拿大自由党政府总理特鲁多说政府知道需要审查冒领救济金的问题，政府不会放任冒领或诈骗COVID-19病毒肺炎救济金的行为，会采取必要的行动进行追查，但现在还不是追查的时候。

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RCI with Catherine Cullen · CBC News

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