魁北克省长第一次强烈建议大家戴口罩

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魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）第一次明确地强烈建议魁北克人在外出时应戴上口罩。

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在星期二的省疫情简报会上，莱戈特说：

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大大减少感染的一个好方法是戴口罩，我们强烈建议您这样做。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在此之前，政府的立场是，在不可能遵守两米间距的情况下应该戴口罩，而且魁北克省在疫情爆发后一直是几乎没人戴口罩，人们在外面活动时似乎没人把疫情当回事，即便在食品超市里，戴口罩的人也没几个。

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星期二，省长莱戈特、省卫生部长 Danielle McCann 和公共卫生官 Horacio Arruda 都带着口罩来到简报会地点，以身作则。

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PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / JACQUES BOISSINOT 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 莱戈特说，戴着口罩来开会是为了明确的传达一个信息： 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 希望看到 尽可能多的魁北克人在离开家时戴上口罩，以防止病毒进一步传播。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 他说，随着魁省在走向解封，遵守人与人之间两米间距和戴上口罩尤其重要。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 买不到口罩 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省长接着说，魁省之所以不强制执行戴口罩的措施，是因为口罩短缺，买不到口罩，因此不可能让人人都有口罩。

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在疫情刚爆发时，在药房负责给客户配药拿药的药剂师们都不戴口罩，在被问道为什么不戴口罩时，他们无奈地回答说：我们都没有口罩。

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现在有消息说，最近魁省当地的药房 Jean-Coutu 每周进一次口罩，但货一到 5分钟内就会卖光。

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蒙特利尔市公交局（STM）上周宣布，已经订购了 500,000 个可重复使用的口罩，将发给乘客们。

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STM 的负责人 Philippe Schnobb 表示，这将不是强制性的，但建议乘客们在乘坐公交时自觉地保持距离，戴上口罩。

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（CBC）

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