加拿大政府将逐步重新开放国家公园

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加拿大开始在慢慢解封，越来越多的省份在进入放松限制的第一阶段，联邦政府也准备宣布逐步重新开放国家公园和历史遗址。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）和联邦环境部长乔纳森·威尔金森（Jonathan Wilkinson）预计今天将宣布，计划在全国范围内逐步开放联邦公园和历史遗迹。

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在 COVID-19 疫情爆发后，3 月中旬加拿大关闭了所有国家公园和历史遗迹，暂停游客服务，关闭了国家公园的所有入口。

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现在，加拿大政府说，在重开国家公园的同时，将会采取一系列卫生安全措施，避免游客过于集中，以确保游客和工作人员的安全。

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加拿大公园管理局 (Parks Canada) 下辖大约 38 个公园和 171 个历史遗迹，包括灯塔、城堡、运河和纪念碑等。

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（CBC）

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