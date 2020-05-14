加拿大食品检验局40位检验员感染新冠病毒

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加拿大联邦食品检验局Canadian Food Inspection Agency (CFIA)有40名派驻肉联厂的食品检验员感染了COVID-19病毒，其中有21名食品检验员在阿尔伯塔省肉联厂工作。

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代表加拿大食品检验局雇员的工会组织提供的数字显示，在阿尔伯塔省High River市的Cargill公司肉联厂37名CFIA食品检验员中就有18人感染了COVID-19病毒。

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High River市Cargill公司肉联厂最近发生COVID-19病毒肺炎集中爆发的严重疫情，上千名工人被感染，其中两人死亡。

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加拿大食品检验局CFIA负责加拿大食品安全检验工作，在许多食品加工厂，特别是肉食品和海鲜食品加工厂派驻有食品检验员。

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CFIA管理层提供的数字显示，3月23日到5月12日期间有39名雇员感染COVID-19病毒。

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加拿大食品检验局工会本星期早些时候表示，CFIA管理层为了缓解食品安全检验员由于COVID-19疫情而人手短缺的问题，增雇了70名检验员。

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RCI with Rachel Ward · CBC News

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