PHOTO : REUTERS / JUAN MEDINA

新冠疫情（5 月14日）：全球感染近450万，死亡30万人，加拿大感染 7.3万人

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月14日（星期四）15:25

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大实时疫情

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

截至到2020年5月14 日，北美东部标准时间15:00，加拿大COVID-19病例统计如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
省份  确诊病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 2376 132
阿尔伯塔省 6407 120
萨斯喀彻温省 577 6
曼尼托巴省 290 7
安大略省 21494 1884
魁北克省 40724 3351
纽芬兰与拉布拉多 261 3
新不伦瑞克省 120 0
新斯科舍省 1026 51
爱德华王子岛 27 0
育空地区 11 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 73 331 5554

*信息来源：Radio-Canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全球感染超过 449万，加拿大7.3

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据 Radio Canada 的数据，5月14日，全世界的冠状病毒病例已经超过 449万，与一天前相比增加 1.4%，全球死亡人数超 30.1万，日增 1.1%，痊愈人数 169万， 日增 1.9%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大，5月14日截止到15:00，全国累计病例 73331，感染率日增1.5%，死亡人数 5554人,  日增2.7% ,  35936人痊愈，日增 2.2%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Québec devance des travaux d'infrastructures pour les aînés et les élèvesPas de retour à l'école dans le Grand Montréal avant septembreL'inaction de l'administration Trump a mis des vies en danger, dit un lanceur d'alerteVaccin contre la COVID-19 : des essais concluants pour MedicagoRestaurants : des fermetures définitives à l’horizonL'Ontario amorce son déconfinement le 19 maiDébut de saison à l’eau dans les campings du QuébecUn plan fédéral de 470 M$ pour venir en aide aux pêcheurs« Uber pour les jardins » : un remède à l’insécurité alimentaire due au coronavirusDes contrôles fiscaux plus rigoureux attendent les prestataires de la PCU
Liberal finance chair says government hasn't been clear enough about risks of pandemic benefit fraudDeadline to become voting member for Conservative leadership race lands tomorrowTaliban kill 5, claim retaliation for being blamed in Kabul maternity hospital attackIncreased foreign threat to COVID-19 research prompts extraordinary warning from Canada's spy agenciesTyrannosaurus rex built for distance, not speed, research showsTrudeau urges consumers to 'buy Canadian' as government pledges $470M for fisheriesWhistleblower warns U.S. is running out of time to bolster its response to COVID-19 pandemicSome good news from around the world on ThursdayMortgage arrears rate could spike to double what it was in 2009, Bank of Canada saysAnother 2.9 million people filed for U.S. jobless benefits last week, bringing COVID-19 total to 36 million