新冠疫情（5 月14日）：全球感染近450万，死亡30万人，加拿大感染 7.3万人

加拿大实时疫情
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截至到2020年5月14 日，北美东部标准时间15:00，加拿大COVID-19病例统计如下：
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|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|2376
|132
|阿尔伯塔省
|6407
|120
|萨斯喀彻温省
|577
|6
|曼尼托巴省
|290
|7
|安大略省
|21494
|1884
|魁北克省
|40724
|3351
|纽芬兰与拉布拉多
|261
|3
|新不伦瑞克省
|120
|0
|新斯科舍省
|1026
|51
|爱德华王子岛
|27
|0
|育空地区
|11
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|73 331
|5554
*信息来源：Radio-Canada
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全球感染超过 449万，加拿大7.3万
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根据 Radio Canada 的数据，5月14日，全世界的冠状病毒病例已经超过 449万，与一天前相比增加 1.4%，全球死亡人数超 30.1万，日增 1.1%，痊愈人数 169万， 日增 1.9%。
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在加拿大，5月14日截止到15:00，全国累计病例 73331，感染率日增1.5%，死亡人数 5554人, 日增2.7% , 35936人痊愈，日增 2.2%。
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（Radio-Canada）
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