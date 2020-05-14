蒙特利尔一家养老院全体感染新冠病毒。（CP/Graham Hughes）

无一幸免：一家蒙特利尔养老院的所有员工和老人均感染新冠病毒

作者 吴薇 |
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发表 2020年5月14日（星期四）19:04

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魁北克省蒙特利尔市Vigi-Mont-Royal养老院的所有老人和全体员工都确诊感染新冠病毒。到目前为止，226名老人中有70人在院内死亡，另有32人被送进医院。现在，所有进入这家养老院的人都必须穿戴全套防护装备。省卫生部门已开始进行调查。

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新冠疫情爆发以来，这家养老院的148名员工和志愿者是配备了个人防护用品的，但是仍然全体感染。检查人员发现该院的通风系统出了故障，同时在病房的空气中发现了新冠病毒微粒。

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在通风不良的密闭空间里，病毒微粒可以在空中停留更长时间。目前虽然没有研究证明空气中的新冠病毒微粒具有传染性，但是口罩等个人防护用品不起作用，说明由病毒微粒传染的可能性极大。

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养老院是魁北克省疫情重灾区，因此这家养老院的情况一开始没有引起特别警惕。等到有关部门发现异常，派人检查空气质量空气循环系统，已经为时过晚。

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星期三（4月13日），魁北克省政府宣布，全省所有在养老院工作的雇员，无论有无症状，都将接受病毒检测。

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（RCI avec Radio-Canada, Thomas Gerbet)

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