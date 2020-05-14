飞上蓝天的加拿大土著人女飞行员

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加拿大育空特区道森市附近Champagne and Aishihik土著人部落女孩Shadunjen van Kampen不久前通过飞行员笔试和飞行考试，刚刚拿到单引擎商业飞机的驾驶执照。

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土著人女孩

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这位21岁的土著人女孩成为屈指可数的少数几位土著人女性飞机驾驶员中的一个。

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Shadunjen van Kampen的父亲是一名飞机驾驶员，她在高中毕业时决定追随父亲的脚印以开飞机为自己的职业。

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学开飞机要去上航校，上航校学费很昂贵。Shadunjen van Kampen向自己所在的Champagne and Aishihik土著人部落申请了助学金，同时向育空特区政府申请了大专院校奖学金。得到了这两笔钱后，Shadunjen van Kampen报名注册了不列颠哥伦比亚省的维多利亚航空俱乐部Victoria Flying Club，这是一所航空学校。

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航校优秀生

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进入维多利亚航校后Shadunjen van Kampen发现，这里的学生中女生很少，她认为这与大部分女孩不知到当飞机驾驶员也可以是女性的一个职业选择有关，更不要说土著人女孩了。

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维多利亚航空俱乐部的飞行教练和飞行考官Kelly Collins已经有35年的工作经验，他说自己经手已培训了几百名航校学生，Shadunjen van Kampen是他教的第一位土著人女性学员；而Shadunjen van Kampen在飞行方面的天分让他印象深刻，她好像生来就是要在蓝天驾机翱翔的。

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Kelly Collins不无遗憾地说，Shadunjen van Kampen这批学生毕业的时间有点不赶趟。多年来航校毕业生一直是供不应求，各个航空公司都争着抢着要航校的毕业生，但COVID-19病毒肺炎疫情却改变了一切，从三月份开始大量民航飞机开始停飞，大量民航飞机驾驶员下岗、失业。

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不过，Kelly Collins相信民航业的复苏是早晚的事情，届时Shadunjen van Kampen这样的毕业生会很容易地找到适合自己的工作。

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为家乡服务

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Shadunjen van Kampen说她特别愿意干边远地区小型飞机驾驶员的工作，因为这个工作独立性很强，装飞机和卸飞机都是自己的事。每天接触不同的客户，有矿区、居民点、边远小镇的居民、淘金工人、地址测量人员、等等。

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Shadunjen van Kampen习惯开的是Cessna 172型单引擎小飞机, 习惯的起降跑道大多是简易跑道。

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Shadunjen van Kampen说她希望将来的工作能够以自己的家乡道森市为基地，为周边地区的客户提供服务。

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加拿大育空地区的道森市一百多年前曾经是北美淘金热的中心。

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RCI with Mike Rudyk · CBC News

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