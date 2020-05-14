高尔夫、网球、钓鱼、划船 … 魁省将允许人们进行户外运动

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魁北克省将很快允许人们进行一些非接触式运动，例如网球、高尔夫、骑自行车、田径、钓鱼和划船等，但棒球、足球这类运动将继续被禁。

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魁北克教育部副部长伊莎贝尔·夏雷（Isabelle Charest）周三表示，从 5 月 20 日开始将分阶段恢复这些运动/活动。

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恢复标准取决于能否维持两米间距

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伊莎贝尔·夏雷说，哪些运动能恢复，哪些不能恢复，主要标准是这一运动能否保持人与人之间的距离，能做到保持两米间距的运动，可以恢复，做不到的，就不能恢复。

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可恢复运动需要保证：人们要保持两米间距，不分享运动设备，不会出现多人聚集的情况。

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将被允许恢复的运动项目包括：

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高尔夫

网球 （只能单打，不能双打）

骑马

攀岩

骑车

个人水上运动、潜水

皮划艇等划船活动

户外游泳

钓鱼

建议人们不要跨地区

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伊莎贝尔·夏雷本人曾经是速滑运动员，参加过冬季奥运会，她说，开放新规覆盖整个魁北克省，也包括大蒙特利尔地区，人们在运动时必须继续遵守公共卫生准则，而且最好在自己所在的地区，不要去省里的其他地区。

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魁省教育部副部长伊莎贝尔·夏雷（Isabelle Charest）和 高级公共卫生顾问理查德·马塞（Richard Massé）医生 / (Jacques Boissinot/The Canadian Press)

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魁北克省高级公共卫生顾问理查德·马塞（Richard Massé）医生也表示 :

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体育和户外活动对人们的心理健康以及身体健康非常重要，这就是为什么省政府在密切关注这一事宜，以确保人们可以安全地恢复运动和户外休闲活动。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

限于户外运动

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伊莎贝尔·夏雷说， 我们知道，在户外进行体育锻炼的风险比较低，省政府正在与体育机构、市政当局和公共卫生官员密切合作，以进一步确定随着夏季的到来，哪些场所和进行活动可以安全恢复。

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理查德·马塞（Richard Massé）医生说，水的氯化消毒能杀死冠状病毒，因此室外游泳池可能会开放，但让人们在泳池中保持距离仍是一个挑战，室内泳池则暂时不会开放。

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魁省政府将推出一个详细指南，明确哪些运动可以，哪些不可以，以及运动时需遵守的规定。

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魁省政府还鼓励魁北克人，在今年夏天尝试去学习掌握一项新的运动。

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另外，魁北克的省级公园也将开放。

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（CBC，Radio-Canada）

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