一些公司使用电脑软件监视在家工作的雇员

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肆虐加拿大的COVID-19病毒肺炎疫情让很大一部分加拿大政府雇员和私人企业员工在家里通过电话、互联网上班工作。

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在家工作

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专家们指出，不要以为在家里工作见不到老板就没有人监督了，因为越来越多的公司正成为高科技电脑监控软件的客户。这些电脑软件可以监控雇员使用电脑工作的情况， 不但可以监控雇员电脑上出现的每一个画面、登录的每一个网站、在每一个网页呆的时间，甚至雇员在电脑键盘上敲击的每一个键、鼠标的每一次点击都可以被记录下来，有的监控软件还可以让雇主知道雇员所在位置的地理坐标。

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美国电脑监控软件企业、位于德克萨斯州的ActivTrak科技公司说，COVID-19病毒肺炎疫情开始以来，加拿大公司企业索取该公司电脑监控软件文字简介和视频介绍的潜在客户猛增了35%。

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监控软件受欢迎

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美国另一电脑监控软件企业、位于迈阿密的Teramind公司虽然没有单独统计加拿大客户增加的情况，但说COVID-19病毒肺炎疫情开始以来，世界范围内对该公司电脑监控软件感兴趣的潜在客户的数量增加了三倍。

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位于美国印第安纳波利斯的电脑监控企业Hubstaff公司的创建合伙人Dave Nevogt说，今年三月份以来登录该公司网站了解电脑监控软件产品的加拿大客户有7千个，比疫情之前增加了15%，其中550个加拿大公司要求试用该公司的电脑监控软件；正常情况下Hubstaff公司每个月有5千个要求试用电脑监控软件的客户，现在已经增加到每个月1万5千个试用客户的规模。

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Dave Nevogt说他们公司电脑监控软件的客户一般是有10到1百名雇员的中小型公司企业，一般是按小时向自己客户收取费用的公司，所以需要知道自己的雇员在客户A项目上花了多少时间、在客户B的项目上花了多少时间。

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劳动法规

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多伦多律师Andrew Monkhouse是劳动关系领域司法事务的专家，他认为在没有工会组织保护的中小型公司企业工作的雇员一般很难拒绝老板实行的监控措施；如果拒绝老板的监控措施，公司可以结束雇佣合同，需要支付的解聘补偿可以低到只有三个月的工资；加拿大的劳动法规并不禁止雇主对雇员工作效率和工作质量进行监控，雇主只需明确告诉雇员其采用了什么样的监控措施即可。

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当然，也有的加拿大公司对雇员在家里工作的结果很满意，认为不需要对在家工作的雇员进行额外的监控。

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Enbridge Gas公司安大略省分公司负责客户服务的副总裁Tanya Mushynski表示，根据对公司客服人员每天处理客户服务电话数量的分析，公司客服人员在家里工作与在公司办公室工作相比同样有效率；所以公司不认为需要对在家里工作的雇员进行额外监控。

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Enbridge Gas公司安大略省分公司有雇员3600人，现在差不多有2400人在家里上班，只有那些承担项目建筑工作和客户维修工作的技师、工作队不得不继续外出工作。

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与时俱进

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加拿大越来越多的公司似乎认为让雇员在家工作是不错的选择，就是在COVID-19病毒肺炎疫情结束后也应该继续下去。

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加拿大五大商业银行之一的蒙特利尔银行宣布，在政府解除居家防疫禁令后，准备让该银行4万5千名雇员中30%到80%的员工一部分时间在家工作、一部分时间来办公室上班。

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位于安大略省滑铁卢市加拿大规模最大的电脑软件公司OpenText Corp公司表示，将把现有的办公室永久性减少一半，准许相当大比例的员工在家里工作。

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RCI with Dianne Buckner · CBC News

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