五名支援魁北克和安大略省养老院的加拿大军人确诊感染新冠病毒

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加拿大国防部证实，在被派往安大略省和魁北克省协助养老院抗疫的军人当中有5人确诊感染新冠病毒。其中4人在魁北克省，1人在安大略省。

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国防部没有透露这五名军人的详细情况。但是据加拿大老兵权益组织了解，确诊军人之一在4月20日随战友进驻蒙特利尔北郊一家养老院。另外一人是军队牙医，据信是也是在蒙特利尔地区的养老院内感染。

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安大略省和魁北克省的养老院是这次新冠疫情中的重灾区。蒙特利尔是目前全球疫情最严重的城市之一。该市Vigi健康集团旗下的一家养老院因通风系统故障，造成全院所有老人和员工感染，70名老人死亡。该集团另一家位于蒙特利尔岛西部的养老院感染率高达96%，66名老人死亡。

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啊拿大国防部强调，被派往两省养老院的一千多名军人都受过相关培训，并配备了充足、合格的个人保护用品。

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加拿大老兵权益组织呼吁联邦政府把这次支援养老院的行动定为特别任务，以便让参加这次行动的军人有资格申请相关的补贴。

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（RCI with CBC News, Murray Brewster)

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