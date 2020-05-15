五月长周末：各级政府告诫大家约束自己，不要派对

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下周一，5月18日，是加拿大的一个公共假日，这个日子在魁北克省叫 “爱国者日”（JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES），在其他省份叫 “维多利亚日”（VICTORIA DAY）。

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这个 3 天的长周末，不少地区将阳光明媚，气温也在向夏天靠拢。

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然而，今年的这个长周末与以往非常不同，各级政府都在呼吁人们，克制住自己的欲望，不要举行派对和聚会，记住人与人之间要保证两米。

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星期五，加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生在简报会上告诫大家，要 “聪明” 地度过这个长周末。

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她说：

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COVID-19 疫情仍在，这是现实，在可预见的未来，这种病毒将与我们共存，大家外出时不要触摸公共设施的表面，正确、安全的出门方式就是 “明智” 地出门。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省份开始放松

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不列颠哥伦比亚（BC）省已开始放宽限制，因为 BC 省的新增病例趋于稳定，死亡病例已经连续多日只是单位数日增。

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星期五，BC 省省长约翰·霍根（John Horgan）宣布，从 6 月 1 日开始，一些孩子可以在自愿的前提下重返教室。

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BC 省的公园已经重新开放了设施，包括远足小径、海滩、野餐区、洗手间设施和让船只下水的设施。

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BC 省卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生强调，新增病例还在出现，省民们在长周末应该留在自己的住所附近，不要拉家带口做远距离的长周末旅行。

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她在新闻发布会上说：

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让我们把这个夏天作为对家人、对社区悉心关照的一个夏天，这个夏天大家一定要记住，我们的行动需要友善、冷静和安全。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省也将从周六开始，重新开放高尔夫球场、船舶码头和私人公园。

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安大略省 Milton 的高尔夫球场 (Nathan Denette/The Canadian Press)

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（CBC）

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