加东龙虾捕捞季开始，特鲁多呼吁加拿大人购买本国出产的食品

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加拿大总理特鲁多呼吁加拿大人购买本国出产的食品，以支持受新冠疫情影响的加拿大农场主和渔民。他尤其提到加拿大渔民遇到的困难，说他们在过去两个月中必须做出艰难的选择。

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受新冠疫情影响，加拿大东部沿海今年的龙虾捕捞季推迟了两周，到5月15日才开始，错过了每年龙虾大卖的母亲节。

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海鲜加工厂和捕捞业面临人手不足的困难。另外，餐饮业关门，邮轮停运等原因使水产的市场需求大大下降。

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联邦政府本星期宣布拨款4亿7千万加元帮助渔民度过难关。损失收入达到四分之一的渔民可以获得最高1万加元的补助。

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保守党批评政府对渔民的帮助不够，例如没有提出解决劳动力短缺的措施。

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（RCI with CBC News)

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