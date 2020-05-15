加广抗击新冠疫情一周精选报道（5月15日）：军人救援感染新冠，重启应该注意什么？

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欢迎 来 到加广中文台本周抗 击 新冠病毒爆发一周精选。

算一算，加拿大正式 进 入居家隔离已经两个月了。截止今天（5月15日），加拿大新冠病毒感染案例超过了7万4千例，累 计 死亡人数是5642，也有超过三万六千人已经痊愈。这当中，超过一半的感染与死亡案例在魁北克省。

YouTube：5月15 RCI一周精选

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“老人院管理整体失败”

从压低曲 线 的状况看，确实有一定成效。一些省份 开 始逐步重启。但老人院 继续 出 现 大 规 模的感染和死亡事件，有人称之 为 “对长者护理系统的整体失 败 ”。

本周，加广中文台 专 门介 绍 了一位在老人院去世的华裔 传 奇人物，林 焕 喜 女士 —— 4月24日去世的林 焕 喜老人已经111 岁 了。

相 关阅读 111 岁传 奇老人林 焕 喜新冠病毒感染去世：曾 积 极参与人头税平反 外 孙 女李海 伦 ：老人院护理的整体失 败

她的外 孙 女李海 伦讲 述了她的 传 奇一生，因 为 加拿大的排华法案和人头税，她与丈夫分别了30年，直到五十 岁 才得以移民加拿大。而她在年过七十之后，参与“平反人头税”的活动，直到2006年，加拿大政府向华裔道歉，并在99 岁 的时候，得到政府 赔偿 支票。

加拿大政府出台救助大企业贷款计划

疫情对加拿大经济 产 生重大影响，四月份的失业率达到了13%。而加拿大政府 继续 向国民提供 紧 急救援，包括对大学生的 紧 急救援 资 金可以在今天（周五） 开 始申 请 ，也对老人提供了最高500元补 贴 。

特鲁多自由党联邦政府决定为受到新冠疫情灾难性打击的加拿大民航业、旅游业、石油天然气等行业的大公司提供大笔政府贷款，以免大公司企业由于现金周转困难而陷入破产境地，给大公司企业提供的救市贷款至少6千万加元。

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救援军人出现感染

– 星期四有报道称，魁北克省一间 养 老院，老人与护工全体380多人都染上了新冠病毒，其中70名老人死亡。

– 加拿大政府有超过1000名 军队 医护目前正在魁北克省帮助省内老人院度过这段困 难 时光。但今天有新 闻 称，5名 军队 医护因此感染新冠病毒。

除了老人院，工作空间密集的肉联厂也是新冠病毒集中爆发地，阿尔伯达，魁北克，安大略多家此类公司因感染爆发而 暂 时 关闭 。人 们 推 测 ，肉类价格可能因此出 现 上 涨。

重启应该注意些什么？

最近这两周，即便疫情最 严 重的魁北克省也在 讨论 重启。

安大略省出台了第一期重启 计 划

本周一，魁北克，除了蒙特利尔市之外地区，托儿所和小学校 开 始重启。当然需要执行省政府的“保持距离”，比如每个班只能容 纳 15名学生等措施。

学校将采取一系列措施，确保人与人之间有两米间距。不过，魁北克和安大略多间大学已经表示，秋季依然会采取网络远程上课方式。

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吴薇的一篇报告提及，总结其他国家，比如韩国德国的经验，可以帮助加拿大制定重启策略

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相关阅读：疫情高峰后解封，加拿大能从其他国家的经验里学到什么？

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一些公共卫生专家说，解封之前，迅速有效的检测、接触者追踪和感染者隔离必须到位。加拿大应该看看韩国、德国等比加拿大先行一步的国家的成功和失败，从中汲取教训。

最后是一则有趣的消息，

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相关阅读：疫情扰乱竹子运输：卡尔加里动物园要把大熊猫提前送回中国

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中国大熊猫二顺和大毛本应在卡尔加里待到 2023年，但受到疫情影响，竹子短缺，加拿大不得不提早将它们送回中国。

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谢谢收看，下次再会。

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