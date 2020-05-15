加拿大企业薪酬支出津贴将扩大发放范围并延长至8月底

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加拿大总理特鲁多在星期五（5月15日）的新闻发布会上宣布，联邦政府的薪酬支出津贴将延长到8月底，以便减轻企业压力，帮助它们保住员工，做好恢复运营的准备。

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企业薪酬支出津贴项目自3月15日开始，原定在6月中旬结束。该项目为企业支付雇员工资的75%，但最高额不能超过每人每周847加元。如果疫情造成的公司收入损失在3月份达到15%，在4月和5月达到30%，就有资格提出申请。但是特鲁多今天也表示，今后有可能改动这个标准。政府将为此征求企业界和工会的意见。

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加拿大财长莫诺（Bill Morneau）稍后表示，除企业和公益组织外，从现在起可以申请这项津贴的机构还包括注册非职业体育协会，注册新闻机构，原住民地方政府拥有的企业，私立学院和技校。

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到本星期一为止，有12万3千多家加拿大企业的申请获得了批准。它们领到的津贴被用来支付大约170万人的工资。这个项目原先预计耗资730亿加元，但是在扩大发放范围后将需要投入更多。

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学生从今天起可以申请紧急补助

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特鲁多在今天的新闻发布会上还宣布，学生从今天起可以申请“加拿大紧急学生补助”（CESB)。有资格提出申请的人包括在校大学生，高中和大学应届毕业生以及在国外留学的加拿大学生，但必须是加拿大公民或永久居民。

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从5月到8月，申请获批的学生可以每个月领取1250加元，有残疾者每月2000加元。这个标准和面向停工或失业者的加拿大紧急救助津贴（CERB)相同。但是已经在领取CERB的人不能同时申请学生补助。

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纽芬兰省同一天推出一个资助企业、非营利机构和市政府暑期雇用学生照顾老人的项目。愿意雇用高中生和大学生为老人提供探望、送食物上门等服务的机构可以提出申请，所获得的资助将用来支付每周30小时，每小时12加元的工资。该项目持续八周。

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（RCI with CBC News, CP)

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