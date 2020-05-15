加拿大政府会从几个方面查找救助金冒领者

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在有人冒领加拿大联邦政府推出的COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金的问题不断受到媒体关注的情况下，负责每月两千加元紧急救助金CERB发放工作的加拿大国税局一位不愿透露姓名的官员给出了几个如何“秋后算账”的细节。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

首先，查找救助金冒领者的工作要等到明年初雇主为打工者提供年收入T4表后才会开始进行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其次是查找的目的是追回冒领的钱，只要冒领者交回其冒领的款项就不会受到另外的处罚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第三是追查的办法主要是要求雇主向国税局提供给雇员每个月发出的薪酬的信息，因为领取COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金的前提条件是过去一年的纳税收入至少5千加元、申请紧急救助金后每个月的收入不得超过1千加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到5月10日为止已经有780万人申请领取联邦政府COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金，加拿大政府为这一紧急救助金项目拨出了350亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Catherine Cullen, Kristen Everson · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada