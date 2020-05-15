新冠病毒使170万加拿大人的工作变成高危职业

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加拿大另类政策研究中心星期五（5月15日）公布的一份报告说，由于疫情尚未结束，一些职业在解封后将成为“高危工种”，从事这些职业的人将面临保住收入还是保护健康的艰难选择。

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这些职业的高危之处在于必须与人近距离接触，例如牙医，牙科保健员，理疗师，理发师，美容师，教师，健身教练，空姐，幼儿园老师，大厨，服务生等。他们的人数大约在170万人，其中120万是女性。他们当中的大部分人现在或是停工。或是失业。但是随着各省陆续解封，他们将面临感染病毒的威胁。

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这份报告的撰写者是加拿大另类政策研究中心的资深经济分析师大卫. 麦克唐纳（David Macdonald）。他表示，我们已经看到在肉联厂和油砂矿发生的群聚感染。如果保护措施不到位，发生在嘉吉肉联厂的事很容易就会在发廊和学校里重演。

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他建议省政府对工作场所实行更迅速的检查评估，联邦政府修改领取紧急救助津贴（CERB）的规定，允许员工拒绝返回高风险并缺乏保护措施的工作场所。

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