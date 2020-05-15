欧洲第一个宣布新冠疫情正式结束的国家: 斯洛文尼亚

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星期四（5月14日）下午，斯洛文尼亚政府宣布新冠疫情正式结束，从而成为欧洲第一个正式宣布疫情过去的国家。

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有关当局证实，在过去两周内，斯洛文尼亚每天的新增病例一直都少于 7 例。

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斯洛文尼亚有 200 万人口，这个国家与意大利、奥地利、匈牙利和克罗地亚接壤，至今为止总共出现了 1,464 例冠状病毒病例，其中 103 人死亡。

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2020年5月14日：斯洛文尼亚和克罗地亚的边境站 (Reuters)

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疫情爆发后公交系统全停

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斯洛文尼亚于 3 月12 日宣布疫情爆发，立即关闭了所有学校、体育和文化设施、酒吧、餐馆、酒店和商店（食品店和药店除外），同时暂停了所有公共交通工具。

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4 月初，斯洛文尼亚要求所有来自其他欧盟成员国的人入境后必须隔离至少 7天，现在政府宣布解除这一措施。

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来自非欧盟国家的人入境后至少要隔离 14天，只有外交官和运送基本货物的人除外，这一措施将继续维持。

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另外，有感染症状的外国人仍将被禁止入境。

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重新启动

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斯洛文尼亚政府宣布疫情结束，也意味着一些紧急财政援助措施的到期，比如政府对受疫情影响的公民和企业提供的经济援助，将在 5 月底到期。

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斯洛文尼亚从 4 月 20 日开始放宽封锁，本周早些时候恢复了公共交通，下周一部分学生可以返回学校，从下周起，所有酒吧、餐馆以及不超过 30 个房间的小型酒店也将重新开放。

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（CBC）

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