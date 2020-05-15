美加情报机构警告：外国黑客在窃取新冠研究成果

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加拿大情报系统的电子监听机构Communications Security Establishment和加拿大安全情报局Canadian Security Intelligence Service，对近期搜集的情报进行评估后罕见地联合发出警告说，几乎可以确定外国政府指挥的黑客网上入侵活动最近一段时间的攻击目标之一是加拿大研究机构对COVID-19病毒肺炎疫苗的科研成果。

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不过上述两个加拿大情报机构的联合警告没有点名那些国家的网上黑客在试图窃取加拿大新冠病毒方面的研究成果。

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而在这之前一天美国情报机构公开警告说，中国政府支持的黑客近来把网上窃取情报的重点放在美国公司和科研机构对COVID-19病毒肺炎的测试数据、对疫苗和特效药的研究成果方面。

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美国国务卿蓬佩奥星期四发表声明说，美国谴责与中国政府有关联的网上黑客和情报搜集人员盗窃美国科研机构对COVID-19病毒的研究成果和知识产权的行为。

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加拿大和美国都是“五眼情报同盟”的成员国，五眼情报同盟组织在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥世界的情况下，把COVID-19病毒肺炎疫情和药物研发方面的动向作为关注的重点。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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