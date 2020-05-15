蒙特利尔康大、魁大今秋在线授课

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由于疫情带来的不稳定性，蒙特利尔市的康戈迪亚大学（Concordia University）和魁北克大学的蒙特利尔分校（UQAM）都先后宣布今年的秋季学期将主要在网上授课。

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康戈迪亚大学校长 Graham Carr 在对学生们发出的通知说，康大2020年秋季学期的课程几乎全部转到网上提供。

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他说，我们需要优先考虑学生和教职员工的健康，行使公民责任。公共卫生当局要求保持人与人间距，与许多北美大学一样，在我们的两个校园中很难保持适当的人与人距离，改为线上授课是负责任的选择。

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通知还说，做实验、使用教学实验室以及一些工作室的项目可以在校园内进行，前提是能够采取适当的卫生安全措施，而且将减少同时参加的人数，大家轮流。还有一些无法远程提供的课程，校方正在进行进一步确认。

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康戈迪亚大学的研究生从5月25日起可以逐渐恢复去实验室，实验室的主管在制定时间表，保证研究生们能保持人与人间距。

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与此同时，星期五魁北克大学蒙特利尔分校 UQAM 也宣布了类似措施，即基础课、研讨会、讲习班等将在网上进行，校园内只提供无法远程进行的一些课程和活动，但校方需要确保符合公共卫生规定，尤其是人与人之间的距离。

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本周早些时候，麦吉尔大学和蒙特利尔大学也宣布秋季将主要在网上授课：

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