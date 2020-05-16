推特新标签，警告新冠误导性信息。Facebook和YouTube都面临压力

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路透社报道，推特公司周一表示将在一些推文上添加标签和警告消息。警告一些推文包含有关COVID-19新冠病毒的有争议或误导性信息。该标签最终将扩展到其他主题。

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推特在博客中说，如果推文造成的风险不够严重而无法消除，但人们仍感到困惑或误导，Twitter的新标签将提供更多信息的链接。

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Twitter表示，这些标签看上去与合成和操纵的媒体内容的标签相似。也将适用于在Twitter宣布改标签之前发送的推文。

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一众社交媒体，包括Facebook和YouTube，正面临着打击由新媒体平台新冠错误信息的压力。

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社交媒体巨头Facebook的第三方事实检查合作伙伴，包括路透社，对带有标签的内容进行评级。YouTube上个月表示，它还将开始在美国展示第三方提供，经过人工检查的相关信息。

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推特表示它将使用内部系统来主动监视与COVID-19相关的推文，并依靠非政府组织和智囊团等“受信任的合作伙伴”来识别可能造成危害的内容。

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