加美两国民众对戴口罩的态度在快速转变

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

COVID-19病毒肺炎疫情泛滥加拿大和美国两个多月以来，两国民众对公共场合戴口罩的看法和态度正在发生大转变。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根深蒂固

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

亚洲国家在COVID-19病毒肺炎一开始就要求或建议民众在公共场合戴口罩，但在加拿大和美国这样的北美大陆国家，政府公共卫生当局却在疫情初期的一个多月时间里公开表示不建议民众戴口罩，而是强调防疫要靠勤洗手和保持社交距离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不但是政府卫生机构和卫生专家们这样说，加拿大和美国大多数民众也有不喜欢戴口罩的传统，认为只有有病的人才需要在公共场合戴口罩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥初期加拿大医护人员严重缺乏口罩等防护用品的情况下，看到非医护人员在公共场合戴口罩甚至还会引起民众的反感，认为这些自私的人在抢夺医护人员急需的口罩防护用品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大改变

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一反对在公共场合戴口罩的社会态度在4月份发生了明显变化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由非盈利组织加拿大研究协会Association for Canadian Studies出资对两千多名加拿大人进行的民意测验显示，在4月份两个星期的时间里，加拿大民众在公共场合戴口罩的比例从五分之一猛增到三分之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一由DART & Maru/Blue对1千5百多名加拿大人进行的民意测验显示，65%的加拿大人认为在公共场合必须戴口罩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国进行的民意测验也显示，支持在公共场合戴口罩的民众比例在大幅度攀升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

改变的原因

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大和美国民众对戴口罩态度的变化似乎与公共卫生官员开始提倡在公共场合戴口罩有关。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国疾病控制中心CDC在4月上旬表示，最新的医学研究显示在公共场合戴口罩有助于降低感染COVID-19病毒的风险，所以CDC建议在人数众多或者是面积狭小、难以保持社交距离的公共场合戴口罩防疫。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这之后几天，加拿大联邦政府首席公共卫生官Dr. Theresa Tam也发表了类似的建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国社会学专家Catherine Sanderson指出，即便是对专门研究社会问题的学者来说，民众在口罩问题上的态度一转眼的功夫就发生这么大的变化实在是让人惊讶；看来只有这史无前例的传染病疫情才能带来如此迅速的社会变化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Catherine Sanderson指出，要使原有的社会行为发生改变、需要约四分之一的人开始实践新行为，有了足够多人的领跑、社会变化就会随之发生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些商家看到了社会在口罩问题上态度变化带来的商机，推出了大受欢迎的时装口罩，在帮助人们防疫的同时也满足了不少人对“与众不同感觉”的追求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Mark Gollom · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada