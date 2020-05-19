加拿大国际开发部长认为世卫不是质疑中国的地方

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加拿大自由党联邦政府国际开发事务部长Karina Gould在接受加拿大广播公司英语电视台Power & Politics节目采访时表示，世界卫生组织不是质疑中国的地方，因为其成员国给世界卫生组织的任务是协调处理世界性的公共健康问题，提高透明度是各个成员国自己应该努力去做的事情。

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Karina Gould说她相信世界卫生组织向国际社会及时、准确地提供了其能够获得的有关新冠病毒肺炎疫情的数据和信息，世界卫生组织要依靠其成员国提供疫情信息，而各成员国统计疫情数字的标准各有不同。

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但加拿大联邦议会官方反对党保守党加中关系事务发言人Garnett Genuis通过电子邮件表示，世界卫生组织如果知道某成员国提供的疫情信息不正确，则应该以透明的方式告诉国际社会，而不能不加质疑的接受。令人奇怪的是特鲁多政府一方面说世界卫生组织不应对分享成员国提供的疫情数据负责，一方面又说应该不加质疑地全盘接受世界卫生组织的抗疫指导建议。

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Garnett Genuis认为，对世界卫生组织处理新冠病毒肺炎疫情的措施、世卫与中国政府的关系等问题的调查至关重要，必须保证调查的独立性而不能靠世界卫生组织去进行调查。

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在星期一通过视频方式召开的世界卫生大会上，世界卫生组织处理COVID-19病毒肺炎疫情的做法和其与中国政府的关系受到质疑。虽然世界卫生组织和中国政府后来同意对COVID-19病毒肺炎疫情进行评审调查，但强调必须由世界卫生组织负责主持调查。

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美国总统特朗普在COVID-19病毒肺炎疫情问题上多次指责中国政府掩盖疫情、指责世界卫生组织听命于中国政府的指挥。特朗普政府还暂停了对世界卫生组织的拨款。

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RCI with Emily Haws, Vassy Kapelos · CBC News

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