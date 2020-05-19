加拿大和美国决定继续禁止非必要过境。(AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

加美边境继续关闭，有关限制规定至少再实施一个月

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月19日（星期二）15:17

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加拿大总理特鲁多星期二（5月19日）在新闻发布会上宣布，加拿大和美国达成协议，将把目前的边境限制措施再实施至少一个月。这是加美第二次推迟开放边界。双方上个月已经把开放边境的时间推迟到5月21日。再次推迟，意味着游客等“非必要入境”人士至少要等到6月18日。

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特鲁多表示，出于对美国疫情北上的担忧，加拿大各省的省长明确表示希望继续关闭边界。美国方面对此亦无异议。

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加美边境自3月20日午夜起禁止非必要过境，包括旅游、过境购物和难民申请。但是货物运输和过境工作仍可照常。

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加拿大自3月中旬起关闭边界，禁止非公民和非永久居民入境，并规定外国客运航班只能在多伦多、温哥华、蒙特利尔和卡尔加里四个城市的国际机场降落。特鲁多今天表示，联邦政府将根据疫情的发展来决定何时重新开放边界。

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加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）强调说，限制国际旅行者入境是控制疫情的重要措施。

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（RCI with CBC News)

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