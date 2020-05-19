在信箱里放一张购物卡：加拿大奥运选手在疫情期间帮助低收入家庭

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

25岁的中长跑运动员麦克布莱德（Brandon McBride)住在安大略省温莎市。他是加拿大800米记录的保持者，今年本应去东京参加奥运会，但是现在却被疫情困在家里。不久前，他和女友一起在当地食品店里买了一些价值100至200加元不等的购物卡，放进八户人家的信箱里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麦克布莱德说，新冠疫情以来，有些人丢了工作，有些家庭付不出房租和账单。他和女友希望能够为帮助他们做点事。经一位社工指点，他们选择了送食品购物卡这个方式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麦克布莱德在新冠疫情之前就已经热心社区公益。不过那时他主要是为学校演讲和录视频。他说，他喜欢为孩子们做事，是因为经常想到自己在青少年时期拥有的和缺少的东西，希望给孩子们做一个榜样。许多人认为有成就的人都是因为有天赋。他希望通过自己的经历让孩子们明白，普通人也可以通过勤奋刻苦来达到自己的目标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在麦克布莱德仍然在为推迟举行的东京奥运训练，每星期跑步60到80公里，还要举重、练腹肌，最近还开始练拳击，“为了缓解压力。”。与此同时，他还在上四门网课，计划明年春季拿到MBA学位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他希望这个学位能让他在退役后找到一份非营利组织的工作，“能够帮助别人那种。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Doug Harrison)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada