安大略省学校不复课，今夏无夏令营

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省长福特（Doug Ford）星期二（5月19日）宣布，该省学校将继续关闭，这意味着学生们将以网课的形式结束本学年。省教育部将在6月底公布9月份的新学年计划。福特表示，孩子们的安全是首要的，我们不能冒险让他们在此时返校。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他同时也宣布，基于同样理由，今年夏天的夏令营也将被取消。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省，甚至疫情更严重的魁北克省都在复课。但是福特说，以安大略省的人口，他不能冒这个险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据安大略省卫生部星期二上午的通告，该省新增427个新冠病毒肺炎病例，增幅1.9%，比过去三周的平均增幅略高。这也是5月8日以来每日新增病例第一次超过400。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前安大略省的累计病例为2万3千4百多个，截止到星期二有2005名患者死亡。据CBC统计，死亡患者中至少有1467人是养老院的老人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对养老院进行独立调查

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省安养服务部长弗勒顿（Merrilee Fullerton）星期二上午宣布，省政府将成立一个独立调查委员会，对本省养老院系统进行彻底调查。这项调查将在今年9月份开始进行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省安养服务协会，省议会反对党和相关工会此前都呼吁省政府举行公开听证。它们认为公开听证和调查的方式能够更彻底地查清本省各地养老院为何会成为新冠疫情重灾区，为何在政府实行限制措施并扩大检测后仍然控制不住。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省有276家养老院发生疫情。安养系统员工工会不得不要求省政府接管疫情最严重的六家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, CP)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 安大略省开始解封第一阶段 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 安大略省小城养老院成重灾区 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada