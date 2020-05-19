疫情趋缓亚马逊将取消给加拿大员工的抗疫奖金

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世界电商巨头亚马逊公司表示，将从5月底开始取消抗疫期间为在加拿大仓库和配货中心工作的员工发放的每小时2加元的出勤奖金和加班得双薪的奖励措施。

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亚马逊公司原定在4月底结束上述奖励措施，但在加拿大COVID-19病毒肺炎疫情没有缓解的情况下决定把抗疫出勤奖等奖励措施延长一个月，到5月30日结束。

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在COVID-19病毒肺炎泛滥的情况下，电商巨头亚马逊在美国和加拿大的业务量暴涨、需要大量的工人在仓库和配货中心加班加点地工作。

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但一些亚马逊内部员工抱怨说，亚马逊公司只顾赚钱而不顾员工的安全，冷漠对待被COVID-19病毒感染的员工。

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亚马逊公司副总裁、加拿大人Tim Bray5月份宣布辞职，以抗议亚马逊公司不但没有认真保护工人的安全、反而把敢于公开要求亚马逊公司为工人提供防疫保护的工人炒了鱿鱼。

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但亚马逊公司表示，为了在COVID-19肺炎疫情下保护工人的健康和安全，已经拿出几亿元加强在仓库和配货中心的防疫措施。

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RCI with The Canadian Press、 CBC News

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