需求反弹：油价回升13％，至 2 个月来最高点

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由于需求在反弹，油价飙升了13％，达到 2 个月来最高点

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本周一，北美基准原油 – 德克萨斯中质油 (West Texas Intermediate ) 上涨了 2.65 美元，至每桶 32.05 美元，这是自 3 月 13 日以来的最高水平。

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从 3 月中旬开始，冠状病毒导致全球范围的停摆，也继而导致对能源的需求陷入冻结。

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现在，随着经济正在谨慎地重新启动，对石油市场的乐观态度也在回升。

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加拿大许多省份放宽了旅行限制，越来越多的商店和企业重新开业，在美国，一些州的经济活动已经几乎恢复到和以前一样的水平。

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加拿大人外出时不难发现，现在公路上的汽车已经相当多，有些地方已经又开始出现拥堵。

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对原油的需求，主要来自两个主要用途： 开车所需的汽油和飞机的燃料。

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美国能源信息署 （U.S. Energy Information Administration）本周的数据显示，这两者的使用量最近几周有所上升，目前美国的汽油使用量已经比 4 月低谷时每天增加了 200万桶，但仍低于 COVID-19 疫情前的水平。

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(CBC)

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