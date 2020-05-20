加拿大政府为大企业提供的贷款项目今天开始接受申请

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因新冠疫情陷入财政困难的加拿大大企业从星期三（5月20日）开始可以申请联邦政府的贷款项目（LEEFF）。这个项目面向年收入在3亿加元以上的企业，贷款额从6千万起，没有上限。加拿大财政部长莫诺（Bill Morneau）说，对申请的审理将基于公司在今后一年中的资金需求。

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正在走破产程序的公司不能提出申请。其他的条件包括公司必须有一个关于可持续发展目标和环保计划，不得为高层管理人员支付过高工资等。另外，它们被要求首先寻找其他融资方法。总理特鲁多在今天的新闻发布会上说，大企业比中小企业更容易获得银行资助，应该在实在没有别的办法时再向政府提出申请。

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和对中小企业的贷款项目不同的是，大企业必须全额偿付贷款。

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面向小企业的贷款项目上限为4万加元。目前这个项目已扩大到没有员工的自雇者和季节性公司。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris)

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