加拿大警方登门抽查 2200 次，确保必须隔离者在家隔离

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到目前为止，加拿大警方对被强制隔离者进行了近 2200 次登门检查，核实他们是否遵守了自我隔离法令。

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加拿大广播公司报道说，自疫情爆发后，有超过100万加拿大人从海外返回加拿大，因此上面的抽查比例很小。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）最近暗示，将采取新措施，以在边境限制放宽后有效跟踪入境者是否在遵守隔离令。

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所有入境者必须自我隔离14天

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加拿大于 3月25日发布了法令，要求所有乘飞机或通过陆地进入加拿大的人，无论是否有症状，都必须自我隔离 14 天。

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入境者必须填写加拿大公共卫生署（PHAC）的一个表格，提供自己的联系方式。

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截至到 5月13日，加拿大公共卫生署（PHAC）已把 2198 个档案转给加拿大皇家骑警，让警方进行实地抽查，抽查由加拿大皇家骑警和地方警察分别进行。

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加拿大公共卫生署 PHAC 表示，到目前为止，没有人因《隔离法》（Quarantine Act）被逮捕，但在 BC 省列治文市 （Richmond），有一人因违反法令而被罚款 $1,000。

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违法加拿大《隔离法》，可被处以最高 75 万加元的罚款和 6 个月的监禁，如果违反隔离法的行为对其他人构成了生命威胁，惩罚更高，可被罚款 100 万加元，坐牢 3 年。

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（CBC）

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