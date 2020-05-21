汽油降价40%，卫生纸涨价6%，食品涨价3.5%：加拿大4月通胀率 -0.2%

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新冠疫情的冲击，把加拿大的通货膨胀率推入负值，加拿大 4 月份的年通胀率为 -0.2％，这是自 2009 年 9 月以来第一次出现负值。

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4 月份价格大幅下跌的主要类别：

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汽油价格下跌近 40％；

旅行住宿价格下降了近 10％；

电价下降了 4% 以上；

服装和鞋类价格下降了近 6％。

加拿大广播公司报道说，4 月份服装和鞋类的价格比 3 月份便宜了 5.9% ，这是因为 4 月份所有的服装店都被迫关门，导致库存积压，为了减少库存，各零售商都在网上打折。

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至于电价的下降，主要是由于安大略省政府的决定，安省在 4 月取消了以时间段为基础的收费方式，从而降低了电费收费率。

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汽油和旅行住宿费用的降价就不用说了，大家被迫窝在家里，不开车也不旅行，这两项的需求大降，价格自然也跟着降。

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4 月份旅行和住宿价格比 3 月下降 9.8％，是自 2011 年以来的最大跌幅

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汽油价格则暴跌 39.3％，如果不包括能源，加拿大统计局表示，通胀率 4 月为 +1.6％。

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肉类涨价 6.7%

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在 4 月价格上涨的少数产品中，食品是其中之一。

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食品价格的总体涨幅为 3.4％。

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由于过境运输减慢，以及加拿大一些肉类加工厂因病毒感染而减产或停产，导致猪肉涨价 9%，牛肉涨价 8.5%。

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大米、鸡蛋和人造黄油也都出现 “大幅涨价”，统计局说，由于封锁措施要求人们尽量减少去食品店购物的次数，大家在购物时都更多购买能保存较长时间的食品，使易保存食品的价格上涨。

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抢购卫生纸完全没用

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最让人哭笑不得的一项是卫生纸。

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在造纸大国加拿大，疫情爆发初期居然也出现了抢购卫生纸的风潮，当时不难看到人们抱着、拎着、推着大包大包的卫生纸的情景，足以显现出 “跟风效应” 之强烈。

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疫情初期的抢购风潮导致加拿大超市的一些货架空了 (Darryl Dyck/The Canadian Press)

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由于对卫生纸的需求激增，4 月份卫生纸的价格上涨了 6％，这是加拿大有记录以来卫生纸第一次在一个月里涨价这么多

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尽管各超市里短期出现卫生纸被抢光的情景，但不久卫生纸就都回到了架上，不过，囤积了大量卫生纸的家庭，估计在很长时间里不会去光顾卫生纸的货架了。

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与此同时，家用清洁产品在 4 月份涨价 4.6％，遭到病毒的威胁，大家对住所的经常清洁和消毒不得不重视多了。

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油价回涨，“加拿大不会长期通缩”

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多伦多道明银行 TD 的经济学家詹姆斯·马普尔（James Marple）表示，新出来的数据清楚表明，受到 COVID-19 严重打击的行业，如酒店和服装店，不得不大幅度削减价格，以吸引客户，但总体而言，没有迹象表明加拿大正面临长期通缩。

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他说，把通胀率下拉的最大因素是汽油价格的大幅下跌，而随着经济重启，人们重新开车上路， 汽油价格现在已经显示出回升的迹象。

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对于 4 月份的通胀数据，蒙特利尔银行（Bank of Montreal）的经济学家道格·波特 (Doug Porter）说:

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新数据当然是重要的，但情况是，许多商品的市场，尤其是服务业在 4 月全部停摆，因此 4 月份的许多数字实际上没多大意义。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC）

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