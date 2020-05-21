半裸特鲁多和大笑的原住民妇女：加拿大画家的新作引起争议

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加拿大艺术家肯特.蒙克曼（Kent Monkman）上星期在他的脸书主页上贴出他的油画新作《诡计》（Hanky Panky）。画面正中，一名祭司和几位衣冠整齐的加拿大前总理面对面站立，表情严肃。他们当中有两个裤子被脱下一半的人，一个酷似现任总理特鲁多，另一个身穿加拿大皇家骑警制服，周围是一群哈哈大笑的原住民妇女。

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蒙克曼本人是印第安克里族原住民，今年45岁。他的艺术作品向来以性意味强烈大胆著称，曾多次在世界各地展出。他说，这幅画表现的是加拿大司法系统对原住民的不公正，例如在押原住民比例过高，原住民妇女遭性侵和暴力对待的比例比全国平均水平高三倍，原住民女性失踪和凶杀案被忽视，等等。

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蒙克曼脸书上的帖子对这幅画作了很详细的解释，包括他的创作动机，前总理出现的象征，以及来自克里族女性“护法人”传统的灵感。他还特别说明，画中的情景并不是惩罚，而是“双方同意的行为”。

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但是它还是引起了许多人反感。首先发声抨击的不是总理办公室或加拿大皇家骑警，而是他的族人。克里族女作家杰伊.辛普森（Jaye Simpson）在接受CBC采访时说，这幅画让她感到恶心。她认为，画中的性暴力似乎被描绘成一种补偿，把围观的原住民女性和克里族护法人联系起来是一种不敬。

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画中的祭司双手高举着一个似乎是木制的红色手掌。沾血的手掌是加拿大原住民用来纪念失踪和被杀原住民女性的一个象征。一些原住民人士认为把它用在这里是对死者和失踪者的侮辱。萨斯喀彻温省原住民维权人士丹妮尔.伊维宁（Danielle Ewenin）说，蒙克曼在画中使用这个象征，贬低了它。

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但是也有族人为蒙克曼辩护。原住民参议员穆雷.辛克莱尔（Murray Sinclair）赞扬他是一个才华横溢的艺术家，认为这幅画是他的又一力作，通过反转受害人和加害人角色的方式表现了原住民女性受到的对待和公众的漠不关心。

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蒙克曼本星期在脸书上再度发贴，对自己造成的伤害表示遗憾，并说会在这幅画的文字说明中去掉关于克里族护法人的部分。

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但是刚刚从不列颠哥伦比亚大学毕业的费尔南德斯（Eugene Fernandes)说，尽管这幅画令他困扰，但是他并不认为蒙克曼有必要道歉。因为如果不允许人们在艺术里表达自己的想法 — 即使这些想法是不敬的，会造成冒犯或伤害的 –，那么我们就不会看清问题所在，也不会知道作为一个社会应如何面对它。

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（CBC News, Austin Grabish）

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