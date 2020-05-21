(Joe Raedle/Getty Images)

在魁北克省抗疫一线工作的难民申请人是否应该获得特殊对待？

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月21日（星期四）17:31
更新 2020年5月21日（星期四）17:33

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目前有许多难民申请人在魁北克省各地的养老院里当临时护工。他们当中有些人可能会在疫情结束后因申请未获批而被递解出境。一些移民权益团体，移民律师和反对党呼吁给予他们永久居留权，至少是设立特别项目，加快审理他们的难民申请。

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自2017年的非法越境潮以来，加拿大的难民申请大量积压，目前的平均等待时间是30个月。在这段时间里，申请人能找到的工作大多是本地人不愿意做的，例如肉联厂，水产加工厂的工作和去老人院做临时护工。

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魁北克省政府没有关于难民申请人护工的统计数字。但是蒙特利尔市北区的海地移民中心说，仅在2017年以来该中心帮助过的5000多名海地人当中，就有1200多人在做临时护工。蒙市北区是全市新冠病毒感染率最高的地方。

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新民主党呼吁加拿大联邦政府设立一个特别移民项目，让那些在抗疫一线工作的难民申请人留下。该党移民事务评论员、温哥华东区议员关慧贞说，这些人在冒着危险帮助他人。

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保守党则建议魁北克省把他们作为经济移民接收。在魁北克省，无党派省议员弗尔涅（Catherine Fournier）提出个人动议，建议快速审理他们的申请。这项动议得到了三个反对党的支持，但是被占省议会大多数的执政的魁北克联盟党否决。

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（RCI with CBC News, Verity Stevenson, Benjamin Shingler）

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文章分类：社会移民与难民
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