感染新冠肺炎是否会让身体永久受损

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

COVID-19病毒进入人体后对许多人来说只会引起不严重的反应，挺过两、三个星期头疼、发烧、咳嗽的症状后就可以康复，不会给身体留下长期性问题。

但有些人在感染COVID-19病毒后会有严重的反应，会由于呼吸困难而入院、甚至会被送进重症监护室。有些重症COVID-19病毒肺炎病人就是用上呼吸机也无法活下来。

那么，对于那些能够从医院康复出院的COVID-19病毒肺炎患者来说，他们的身体会不会长期受损呢？

对于这个问题，加拿大广播公司记者从多伦多St. Michael医院呼吸系统疾病专家Dr. Samir Gupta医生得到的回复是，COVID-19病毒肺炎重症患者在康复后其身体机能、特别是肺部机能，仍然可能会留下长期性的损害。具体的损害程度取决于每个病人感染COVID-19病毒后的患病程度。如果肺部严重感染、进了重症监护室又上了呼吸机，则其肺部机能可能会受到长期性损害。

不过Dr. Samir Gupta指出，由于COVID-19病毒肺炎是新型传染病、对其的研究仍然缺乏，所以现在医生们只能根据过去类似的呼吸系统传染病的情况进行类比。

加拿大阿尔伯塔大学传染病专家Dr. Lynora Saxinger指出，由于肺部疾病而在治疗过程中不得不使用呼吸机的患者的肺部会受到一定程度的损害，病人往往在病愈出院后很长一段时间还会出现与使用呼吸机有关的心理和生理上的问题。

RCI with Lisa Mayor, Ania Bessonov • CBC News

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada