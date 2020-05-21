特鲁多：将考虑是否参加戴维营G7峰会

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有消息说美国总统特朗普考虑6月份在戴维营现场主持西方七国首脑会议，如果由于担心新冠病毒肺炎而六国首脑集体缺席、或者是部分缺席，这将是让特朗普大丢面子的事情。

加拿大和美国的专家们认为，特朗普现在不放过任何机会弘扬美国在快速重启经济、恢复社会正常运行；特朗普要在戴维营举行西方七国首脑会议似乎完全是出于半年之后美国大选的考虑。

特朗普发推说，在美国重上走向辉煌之路的情况下，他在考虑在离首都一个小时车程的美国总统度假地戴维营，按照原定的G7峰会时间也就是6月10日到12日，主持西方七国首脑会议。

由于COVID-19病毒肺炎疫情世界性的泛滥，美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利和日本都受到疫情的沉重打击，直到不久前美国总统特朗普似乎还只能以视频会议的方式主持今年西方七国首脑会议。

加拿大自由党政府总理特鲁多星期三被记者要求评论特朗普要在戴维营主办6月份G7峰会的问题，特鲁多没有直接回答他是否会亲身附会，只是说加拿大支持西方七国首脑花时间加强彼此的沟通、即便是通过视频方式进行的沟通。

不过特鲁多承诺会考虑美国就本次西方七国首脑会议如何举行提出的建议，看看采取什么样的措施保护人们的安全，还要听听专家们的建议。

RCI with James McCarten • The Canadian Press、CBC News

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